Фонд страхования вкладов выплатил вкладчикам четырех закрытых банков 83,9 млн манатов

БАКУ/Trend/ - В ОАО AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank, лицензированных Центральным банком Азербайджана в апреле-мае, застрахованы свыше 74 тысяч вкладчиков, а общий объем вкладов в этих банках составляет 670,7 миллиона манатов.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Турал Пириев.

По словам Пириева, на данный момент в Amrah Bank 17 тысяч вкладчиков имеют 144,9 миллиона манатов, в AtaBank 254,4 миллиона манатов, в AG Bank 22,8 тысячи вкладчиков держат 134,2 миллиона манатов, а в NBC Bank - 8,7 тысячи вкладчиков и 134,2 миллиона манатов.

Всего на сегодняшний день Фондом было выплачено 83,9 миллиона манатов 7,55 тысячи вкладчикам.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank.В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Несмотря на то, что регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. В настоящее время мы наблюдаем справедливое недовольство граждан.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)