В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных четырех банков составляет 1,16 млрд манатов

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане совокупный кредитный портфель ликвидированных банков AGBank, Amrah Bank, Atabank и NBC Bank составляет 1,16 млрд. манатов.

Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Фонда страхования вкладов Азербайджана (ADIF) Турал Пириев.

По словам Пириева, кредитный портфель Amrah Bank составляет 23,6 миллиона манатов, Atabank - 414,4 миллиона манатов, NBC Bank - 173,5 миллиона манатов, AGBank - 305,4 миллиона манатов.

Напомним, что решением правления Центрального банка Азербайджана от 28 апреля 2020 года лицензии, выданные Amrah Bank и Atabank на осуществление банковской деятельности, были аннулированы. В соответствии с решением Попечительского совета Фонда страхования вкладов, ОАО Kapital Bank было выбрано в качестве банка-агента для возмещения защищенных вкладов в Atabank и Amrahbank. В соответствии со статьей 28.3 закона Азербайджана ”О страховании вкладов" Фонд страхования вкладов принимает заявления вкладчиков в течение года со дня первого опубликования уведомления о выплате компенсации.

Несмотря на то, что регулятор запретил некоторым банкам принимать вклады, они продолжали принимать их от граждан. В настоящее время мы наблюдаем справедливое недовольство граждан.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)