Европейский Инвестиционный Банк: "В Азербайджане мы оказываем поддержку бизнесу через AccessBank, являющийся нашим главным партнером"

"Кредитный портфель Европейского Инвестиционного Банка (ЕИБ) в Азербайджане составляет 96 миллионов евро. Банк в основном оказывает финансовую поддержку малому и среднему предпринимательству. Финансирование выделяется частному сектору для создания новых рабочих мест и улучшения жизни граждан и осуществляется через основного партнера ЕИБ в Азербайджане - AccessBank, который предоставляет услуги малому и среднему бизнесам".

Об этом заявил официальный представитель ЕИБ Душан Ондрейчка в интервью Trend.az. Он также подчеркнул, что организация, которую он представляет, будет продолжать поддерживать проекты, оказывающие положительное влияние на взаимоотношения Азербайджана с Европейским Союзом.

Полный текст интервью доступен по ссылке:

https://www.trend.az/business/economy/3264817.html

Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) является одним из основных акционеров AccessBank. ЕИБ является долгосрочной кредитной организацией Европейского Союза и принадлежит государствам-членам ЕС. ЕИБ предоставляет долгосрочное финансирование для стабильных инвестиций, чтобы способствовать достижению целей политики ЕС, как в Европе, так и за ее пределами. Европейский Инвестиционный Банк работает в 160 странах.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.