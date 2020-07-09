Пополни баланс и получи двойной кэшбэк на «Umico» от Azercell

Экономика 9 июля 2020 12:34 (UTC+04:00)
Пополни баланс и получи двойной кэшбэк на «Umico» от Azercell

Azercell предлагает своим абонентам двойной кэшбэк при пополнении баланса. Провайдер цифровых решений и лидер рынка мобильной связи в стране ООО "Azercell Telecom" радует своих абонентов новой кампанией в рамках сотрудничества с «Umico». До 15 июля абоненты Предоплаты (Sim Sim) получают от мобильного оператора кэшбэк в размере 1,4% от суммы оплаты при пополнении своего баланса посредством онлайн-платежей (кредитными или дебетовыми картами) или платежных терминалов.

Воспользоваться преимуществами кампании очень просто: после загрузки мобильного приложения Umico, поддерживающего операционные системы Android и IOS, из AppStore или PlayStore, достаточно пройти регистрацию, указав соответствующий Azercell номер, и отправить подтверждающее сообщение на короткий номер 3131 в течение 24 часов после каждого пополнения баланса.

Следует отметить, что абоненты Azercell могут воспользоваться многочисленными преимуществами, используя «Umico». Пользователи как Предоплаты, так и Постоплаты имеют возможность загрузить накопленные бонусы на баланс своего или любого другого номера Azercell, через раздел приложения «Больше – Онлайн-услуги».

Для дополнительной информации о способах оплаты, пожалуйста, перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/payment_balance/umico/

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G,мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Мобильный оператор впервые в стране провел тестирование технологии 5G в пилотном режиме в рамках выставки «Bakutel 2019». Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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