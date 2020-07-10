Yelo Bank объявляет тендер на страхование нового головного офиса

Yelo Bank объявляет о проведении с 10 июля 2020 года открытого тендера среди потенциальных партнеров по страхованию нового головного офиса, расположенного по адресу город Баку, Ясамальский район, проспект Зардаби, 81-К.

Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на страхование вышеуказанной недвижимости.

Просим партнеров подготовить предложения до 17 июля 2020 года в 18:00 в головной офис банка (г. Баку, ул.Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления "Yelo Bank" с пометкой "Коммерческое предложение: страхование недвижимости - НЕ ВСКРЫВАТЬ".

Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного способа, не рассматриваются.

В случае возникновения вопросов вы можете обращаться на procurement@yelo.az или по телефонам (055) 202-28-82, (055) 207-99-73.