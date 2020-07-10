Почему не стоить забирать депозиты? Объясняет глава Yelo Bank!

В первые месяцы пандемии наблюдался отток вкладов из банков.

Об этом в интервью телеканалу СВС заявил председатель правления Yelo Bank Николоз Шургаиа.

"Я понимал реакцию этих людей. Почему? Потому что при опасности некоторые люди бегут, другие - застывают, другая категория ищет пути выхода. Мы старались им объяснить, что они потеряют свои проценты. Кто-то прислушался, кто-то - нет. Я очень люблю цитату главы JP Morgan Chase Джейми Даймона (Jamie Dimon): "Банк должен быть как крепость". Мы сумели превратить Yelo Bank в крепость с очень толстыми стенами. Мы достаточно ликвидный банк. С начала июня мы наблюдаем позитивную динамику по депозитам.

При обсуждение дальнейших шагов, было предложение снизить процентные ставки по депозитам, так как они высокие. Моя позиция иная. Надо вынести эти расходы, разместить привлеченные средства в кредиты и помочь восстановлению экономики. Ведь если снизить ставки по депозитам, то люди снова будут забирать свои деньги из банка. То есть мы не хотим быть в числе тех людей, которые бегут от страха, наоборот, мы нацелены находить решения, пути выхода из ситуации", - сказал он.