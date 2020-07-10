Счетная палата выявила недочеты в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом работы Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2020 год был проведен аудит по исполнению средств, выделенных из государственного бюджета Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на палату.

Согласно данным, в результате аудита было установлено, что Комитет не определил предполагаемые цены на закупаемые товары на сумму 118,5 тысячи манатов, а также было израсходовано 20,2 тысячи манатов без проведения закупок по аппаратным расходам.

По данным Палаты, были изменены параграфы расходов на сумму 9,3 тысячи манатов, израсходованы 35,5 тысячи манатов с изменением функционального назначения, несмотря на обеспечение ОАО Azersu питьевой водой семей вынужденных переселенцев, проживающих в Гобустанском районе, в частную организацию было перечислено 8,5 тысячи манатов в качестве оплаты услуг.

"Хотя в комитете ведутся работы над созданием электронной базы данных и улучшением ее работы, было установлено, что в списках отсутствует 10 741 вынужденный переселенец, которым оплачиваются коммунальные услуги и была выдано в декабре 2019 года единовременное пособие в размере 33 манатов. Также в списках не значились имена 9 879 вынужденных переселенцев, получающих ежемесячное пособие. 2 910 вынужденных переселенцев внесены в списки как по контингенту, коммунальные услуги которого оплачиваются в централизованном порядке за счет государства, так и по именным спискам вынужденных переселенцев, которые оплачивают коммунальные услуги сами, а по 433 вынужденным переселенцам, указанным в списке получателями ежемесячных пособий в размере 60 манатов, выплачено 201,7 тысячи манатов за различные коммунальные услуги",- сообщили в палате.

В сообщении отмечается, что в результате выплаты ежемесячного пособия в размере 60 манатов вместо 33 манатов 665 вынужденным переселенцам по оплате коммунальных услуг в централизованном порядке за государственный счет в декабре 2019 года, были выявлены несоответствия между ежемесячной суммой пособия, указанной в именных списках вынужденных переселенцев, получающих пособие, и ежемесячной суммой, перечисленной на их пластиковые карты.

В целях устранения выявленных недостатков по результатам аудита Комитетом обеспечена компенсация в государственный бюджет средств в размере 109,2 тысячи манатов, продолжается работа по возмещению других избыточных выплат и уточнению списков лиц, получающих пособия.

(Текст: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)