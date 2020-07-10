Если мы отказываем клиенту в кредите, то не хотим, чтобы он обжог руки - глава Yelo Bank

«В качестве банкира я проходил через ряд кризисов. Проходя через кризисы, я научился адаптироваться к изменениям, даже к очень радикальным».

Об этом в интервью телеканалу СВС заявил председатель правления Yelo Bank Николоз Шургаиа.

«Кстати, одно из ценностей Yelo Bank - находить решения. У нас очень сильная и профессиональная команда, которая отлично осознает, что в период пандемии все чего-то лишаются. В такой период не надо сожалеть о потерянном (естественно, речь не идет о человеческом здоровье), ведь это ничем не поможет. Надо сознательно работать для восстановления потерянного и даже стать еще лучше. Каждый кризис порождает новые возможности. Есть очень много примеров того, как страны и компании выходили из кризиса, становясь более сильными. Я верю в нашу команду и технологические возможности банка, благодаря чему мы сможем трансформироваться, пройдя трудные моменты и быть намного крепче, чем сейчас», - отметил глава банка.

По его мнению, пандемия изменит многое, в том числе наши взгляды на некоторые вещи: «Например, в дальнейшем все больше людей и бизнес субъектов будут опираться на себя, не ожидая постоянно помощи от кого-то. Да, бизнес субъекты должны получать помощь от государства для того, чтобы сохранить работоспособность своих сотрудников. Я доверяю благоразумию властей и Совету финансовой стабильности. Не сомневаюсь, что и впредь их решения будут правильными».

На вопрос «Кому в такой период не откажет банк в кредите?», банкир сказал: «Даже в такой период Yelo Bank не откажет в кредите ни одному действующему бизнесу. Мы сформировали такую команду, которая не выдаст кредит не поверив в вашу платежеспособность. Если мы отказываем в рассмотрении кредита, то не хотим, чтобы клиент обжог свои руки. Конечно же, мы продолжаем льготное и коммерческое кредитование. Мы тесно сотрудничаем с Агентством по аграрным кредитам и развитию, а также уже наладили сотрудничество с Фондом развития предпринимательства. Мы рады направить эти средства на помощь предпринимателям. Кроме того, у нас достаточно средств для кредитования бизнес субъектов».

«В период пандемии очень много клиентов обратились в банк за реструктуризацией и мы это положительно восприняли. Когда есть сложность и объективные причины, то надо попросить партнера о помощи. В данном случае наш подход однозначный - поможем! У нас есть один клиент, у которого гостиничный и ресторанный бизнес. Оба эти сектора сильно пострадали. Но он не стал прятаться, наоборот, пришел и попросил понять и помочь. Естественно, мы помогли. Даже когда недавно дали разрешение на деятельность ресторанов, я пошел именно к ним в качестве клиента, сфотографировал и отправил ему, чтобы поддержать его и морально. Только помогая друг другу мы сможем добиться хороших результатов», - сказал Шургаиа.

По его словам, больше всего проблемы с выплатами возникли у бизнеса, а не у физических лиц, так как в основном рабочие места сохранились: «Поэтому необходимо помогать бизнесу, чтобы под натиском на них не оказывалось еще большее давление. Если закроется бизнес, мы потеряем рабочие места, а потом это восстанавливать гораздо сложнее».

Глава банка отметил важность ответственного кредитования: «Хороший кредит - это бизнес кредиты. Я не сторонник того, чтобы брать потребительские кредиты, покупать много красивых вещей и потом думать о том, как платить за это. Я понимаю, что человек хочет купить хороший холодильник. Но зачем покупать в кредит дорогой телефон, когда ты не сможешь за него платить. Такого рода покупки дают какое-то удовлетворение, но от них никакой пользы нет. Советую брать кредиты на то, что порождает новые возможности».