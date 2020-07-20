“Азерэнержи” удалось восстановить 256 МВт «потерянной» мощности на 6 модульных электростанциях

ОАО «Азерэнержи» добилось значительных успехов в восстановлении «потерянной» мощности, выполнив работы по реконструкции и ремонту на 6 модульных электростанциях, наряду с тепловыми и гидроэлектростанциями страны. Таким образом, до «Программы реабилитации», принятой осенью 2018 года, 12 из 72 агрегатов на 6 модульных электростанциях вообще не работали, а остальные агрегаты работали не на полную мощность.

После реконструкции 12 неработающих агрегатов и замены основных запасных частей, ввозимых из-за рубежа, а также ремонта других агрегатов, на всех 6 модульных электростанциях страны были завершены работы по реконструкции, ремонту и восстановлению. В результате было восстановлено в общей сложности 256 мегаватт «потерянной» мощности, в том числе 95 мегаватт на Сангачальской электростанции, 20 мегаватт на Бакинской электростанции, 15 мегаватт на Шахдагской электростанции, 47 мегаватт на Хачмазской электростанции, 40 мегаватт на Астаринской электростанции и 39 мегаватт на Шекинской электростанции.