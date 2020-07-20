Банк Республика получил второй транш кредита от ЕБРР

Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, получил очередной кредитный транш от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР). В рамках соглашений, подписанных в 2019 году, банком успешно были освоены первые транши, что позволило поддержать и предоставить финансирование клиентов Банка Республика.

Вторые транши будут также направлены на финансирования проектов микро, малого и среднего бизнеса, из которых треть исключительно на сельскохозяйственную отрасль в рамках программы AzAFF и при поддержке инициативы EU4Business Европейского Союза (ЕС). Важно отметить, что кредитование малого и среднего бизнеса, является одним из главных стратегических направлений деятельности банка.

Привлечённые средства в основном будут направлены на финансирование предпринимателей, работающих в регионах, в частности, в сельской местности. Кредит в национальной валюте еще больше расширит возможности кредитования бизнеса в стране, а также будет способствовать созданию более стабильных условий его финансирования.

«Мы очень ценим что, ЕБРР после долгого перерыва, в декабре прошлого года вернулся на финансовый рынок Азербайджана с Банком Республика. С учетом текущих пандемических условий, выделение очередного кредитного транша свидетельствует о большом доверии к нашему банку со стороны одного из крупнейших международных финансовых институтов, как ЕБРР. Привлеченные средства позволят нам усилить кредитную поддержку реального сектора, в частности, малого и среднего бизнеса в регионах и внести свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны» – подчеркнул Председатель Правления «Банка Республика» Тариэль Исмайлов.

«Мы безусловно очень рады иметь возможность поддержать нашего надежного партнера - Банк Республика, а посредством них и предприятия малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственную отрасль. Это становится особенно важно в новых реалиях Covid-19» - отметила глава офиса ЕБРР в Баку Ивана Дуарте.

Банк Республика является универсальным частным банком Азербайджана, в числе акционеров которого 2 финансовых института Германии – Инвестиционная Компания DEG, член банковской группы KfW и Sparkassen International Development Trust, член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.