Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии

В I полугодии этого года Азербайджан импортировал из Грузии 10 257 автомобилей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.



Общая стоимость экспортируемых из соседней страны в Азербайджан легковых автомобилей составила 114,1 млн долларов США.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей, поставляемых Азербайджаном из Грузии, увеличилось на 1 520 единиц или на 17,3%.