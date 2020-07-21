Азербайджан увеличил импорт автомобилей из Грузии
В I полугодии этого года Азербайджан импортировал из Грузии 10 257 автомобилей. Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Общая стоимость экспортируемых из соседней страны в Азербайджан легковых автомобилей составила 114,1 млн долларов США.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество автомобилей, поставляемых Азербайджаном из Грузии, увеличилось на 1 520 единиц или на 17,3%.
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