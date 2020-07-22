Выгодные летние кредиты от Банка Республика

Мечты нескончаемы и не знают границ, а время не ждет! Если Вы хотите осуществить свои мечты и достигнуть поставленных целей этим летом, а не в следующем году, тогда у нас есть для Вас хорошие новости!

Банк Республика, который постоянно радует своих клиентов интересными и выгодными кампаниями и акциями запускает новую летнюю кампанию для поддержки клиентов, сталкивающихся с трудностями, связанными с пандемией COVID-19. В рамках кампании заказ кредита в Банке Республика станет еще УДОБНЕЕ, а также еще более ВЫГОДНЫМ!

Так, все клиенты, обратившиеся в банк до 1 сентября получат возможность оформить потребительский кредит наличными со ставкой от 15,9% годовых, и БЕЗ КОМИССИИ.

Максимальная сумма кредита составляет 30 000 манатов со сроком до 24 месяцев. Кредит до 15 000 манатов может быть предоставлен и без поручителей. Кроме того, клиентам, получившим кредит, будет предоставлена ​​пластиковая карта от Банка Республика в ПОДАРОК. Отметим, что другими преимуществами получения кредита в Банке Республика являются оперативное оформление кредита и отсутствие страхового взноса.

Все клиенты Банка легко и без лишней потери времени смогут подать кредитную заявку на официальном сайте банке, а также при помощи своих смартфонов, воспользовавшись услугой WhatsAppКредит по номеру 050 6 144 144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.