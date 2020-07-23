«Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить» (ФОТО)

Экономика 23 июля 2020 15:10 (UTC+04:00)
«Мы строим комплексы, в которых сами мечтаем жить» (ФОТО)

Интервью с управляющим-партнером группы компаний «Olympus Park» Самиром Алиевым.

Расскажите, пожалуйста, о создании бренда “Olympus Park”. Когда, с какими идеями, планами создавалась группа компаний? Думали ли Вы тогда о том, что основываете одну из ведущих компаний строительного сектора страны? Есть ли своя история названия “Olympus”?

Компания “Oympus Park”, действующий в направлении строительства жилых комплексов существует уже более 10 лет в Азербайджане. Я считаю именно строительный сектор «локомотивом» ненефтяного сектора. По-моему, успехи этого сектора имеют стимулирующую силу в экономике Азербайджана, и играем роль катализатора в развитии других секторов.

Если в начале пути у нас были 30-40 сотрудников, сейчас вместе с подрядчиками, привлеченными к работе, около 1000 человек работают на этот бренд. Сегодня в портфеле компании уже имеются переданные в эксплуатацию жилые комплексы “Olympus Элмляр” и “Olympus Нефтчиляр”, продолжаются строительства “Olympus 28 Мая”, “Olympus Насими”, “Olympus Сабаиль”, “Butik-12”, “Olympus Хырдалан”, а также новоиспеченный проект “Olympus Nobel”.

Название “Olympus” берет свое начало с названия горы Олимп из греческой мифологии. Поэтому наш слоган звучит так – «Смотрите на мир с вершины».

Сегодня в Азербайджане действуют несколько строительных компаний. Но, мало, кто из них с успехом реализует проекты. В чем секрет успехов компании “Olympus Park”?

Это очень хороший вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что успешной деятельностью наша компания в первую очередь признательна условиям, созданным главой государства господином Ильхамом Алиевым условиям для развития предпринимательства, проведенным им, реализованным реформам. В Азербайджане строительный сектор очень динамичен и с конкуренцией, сегодня на этом рынке действуют достаточно много компаний, с хорошей предысторией, с качественными проектами. Но, всегда «выживают» компании, которые идут в ногу с изменениями, справляются с конкуренцией.

Мы с самого начала строим свою работу на представлении качества и удобства в красивой оболочке. Насколько красивы и элегантны фасады жилых комплексов, которые мы строим, настолько материалы, техника, использованная в строительстве зданий, относятся к качественным мировым брендам. Использованная технология служит удобству жителей. Например, мы так строим системы обогрева, вентиляции, используем такие материалы в строительстве и в фасадах, чтобы коммунальные расходы жителей за газ, свет были минимальными. С самого начала дали себе слово, строить комплексы, в которых сами мечтаем жить. Думаю, что мы сдержали свое слово, что и дало возможность создать сегодняшний “Olympus”, которому доверяют.

Кто является покупателями “Olympus Park”?

Покупателями квартир всегда являются люди, которые хотят улучшить жилищные условия. Это люди, которые переезжают в более просторные, более комфортные квартиры, заселяются в более удачных местах, новобрачные, а также люди, которые приобретают недвижимость, с целью инвестировать свои деньги с самым низким уровнем риска. Они представители частного сектора, государственного сектора. Люди, которые приобретают квартиры в любом жилом комплексе “Olympus Park” в итоге выбирают качество, комфорт и безопасность. Сегодня человек, который хочет приобрести квартиру в любом проекте “Olympus Park” может оплатить 30 процентов всей суммы, а остальную сумму вносить частями за 36 месяцев.

Самир бей, можете сказать, чем отличаются сегодняшние покупатели недвижимости от покупателей 10-20-летней давности? Что изменилось в выборах, вкусе, требованиях покупателей?

Сегодняшний покупатель и тогдашний покупатель – абсолютно разные люди. Сегодня покупатель изучает всю информацию – о месте, использованных материалах, технике, которым оборудованы здания, удобстве двора, условиях парковки автомобилей, сколько соседей на каждом этаже, предыстории строительной компании, его репутации, и других деталях. Конечно, цена является одной из самых важных факторов. Цены в наших комплексах соответствуют всякому бюджету – в “Olympus Хырдалан” 1 кв.м квартиры стоит 650 АЗН, а в проектах “Olympus Элмляр”, “Olympus Насими” доходит до 2000 АЗН. Наш отдел по продажам может предложить удобную квартиру покупателям, со всяким бюджетом.

На данный момент мир, в том числе и в наша страна переживает пандемию, цены на нефть нестабильны, среди населения есть опасения, по поводу вложений в бизнес, в такие моменты люди предпочитают ли вложить деньги в золото, или недвижимость? Какая общая ситуация в строительном рынке?

Я согласен с вами в том, что пандемия, нестабильность цен на нефть влияет на нашу повседневную жизнь и деятельность. Но, мои длительные наблюдения указывают на то, в разных периодах международные экономические кризисы, даже 5-летней давности, когда курс маната резко упал, все это не очень воздействуют на строительный рынок в Азербайджане, я не припоминаю сильных волнений, регрессии на рынке недвижимости. Поэтому считаю приобретение в Азербайджане недвижимости стабильным и выгодным вложением инвестиции. Потому, что особенно в Баку стоимость недвижимости намного ниже, чем в соседних странах, и странах дальнего зарубежья, и я уверен, что после пандемии цены будут расти. Поэтому сейчас самое время приобрести недвижимость.

Короткая информация о проектах “Olympus Park”:

Проект “Olympus Nobel” – пока последний комплекс группы компаний, строительство, которого началось совсем недавно. Новый комплекс с панорамой на море состоит из 6 блоков и 12 этажей. Планируется сдать комплекс через 1,5-2 года. Комплекс строится в Хатаинском районе, на перекрестке улиц Садыгджан и Джаваншир, здания с видом на море окружены зелеными парками, эту гармонию здоровой жизни дополняют зеленые участки во дворе комплекса.

Жилой комплекс "Olympus Насими" премиум-пилот уже передан в распоряжение жильцов. Проект находится на проспекте «Азадлыг», не месте бывшего рынка «Насими», состоит из 4-х 18-20-этажных зданий. Один из главных преимуществ комплекса то, что жители могут, не отдаляясь от своих домов, отовариваться прямо в трехэтажном торговом центре, который входит в комплекс. Владельцев квартир 24 часа обслуживают рессепшн и охрана.

"Olympus 28 Мая" - проект премиум класса с панорамой на море. Строительство комплекса началось в сентябре 2019 года, планируется сдавать квартиры жильцам за 1,5-2 года. Комплекс находится в самом центре города, на выходе метростанции «28 Мая», вблизи Бакинского славянского университета, Азербайджанского университета языков, и торгового центра «28 Мая». Этот проект придется по вкусу тем, кто любит созерцать прекрасный вид бакинского бульвара.

"Olympus Сабаиль" – комплекс с открытой панорамой на море. Находится в поселке Бадамдар, рядом с дворцом торжеств «Gəlin Qaya», в 7-8 минутах езды от метростанции «Элмляр Академиясы». Строительство пилотного проекта началось в феврале 2019 года и планируется сдавать за 2 года. Проект состоит из 2-х 16-этажных зданий, закрытого гаража с объемом в 20 сот, обеспечен 24 часовой службой охраны и 2-этажным подземным паркингом. Из окон квартир можно наслаждаться прекрасным пейзажем Каспия. Ожидается сдать эксклюзивный премиум проект "Butik -12" в конце года. Комплекс, который находится в 7-м микрорайоне, на территории метростанции «Азадлыг», вблизи рынка «Боллуг» состоит только из одного 12-этажного здания, и из 50 квартир.

Проект "Olympus Хырдалан" находится в городе Хырдалан, на проспекте Гейдара Алиева, вблизи медицинского центра. Строительство комплекса началось в апреле 2019 года, планируется сдать жителям в течении 18 месяцев. "Olympus Хырдалан" состоит из 2 блоков и 13 этажей, и является пилотным проектом, реализованным с государственной поддержкой и контролем.

“Olympus Эльляр”, находящийся в пяти минутах ходьбы от метро «Элмляр Академиясы», на одной из центральных проспектов имени Гусейна Джавида, вблизи Бакинского государственного университета уже передан в распоряжение жильцов для ремонта. “Olympus Эльляр” предлагает в центре города квартиры в неоклассическом стиле.

Строительство пилотного проекта "Olympus Нефтчиляр", находящийся в 4-5 минутах от метростанции «Нефтчиляр», прямо позади Университета «Хазар» уже завершился, и квартиры уже переданы жителям для ремонта. Владельцы квартир смогут значительно экономить свое время за счет того, что проект находится вблизи метро и главных городских дорог.

Телефоны: 050 296 60 60, 050 296 70 70

www.olympus.az

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