Министр: Засуха и нехватка воды оказывают свое влияние на выращивание хлопка в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Засуха и нехватка воды оказывают свое влияние и на выращивание хлопка.

Об этом на совещании при Президенте Азербайджана, посвященном состоянию водного хозяйства, проведенному в формате видеоконференции, сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, сообщает Trend.

«В текущем году на более 100 тыс. гектарах осуществлен посев хлопка. На хлопковом участке площадью 7 тыс. гектаров первое орошение вегетационного периода еще не завершилось. Кроме того, на сегодняшний день на участке площадью 49 тыс. гектаров осуществлено орошение второго вегетационного периода, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23 тыс. гектаров меньше», - сказал он.

Министр отметил, что наиболее критической фазой в орошении хлопка является второе вегетационного орошение: «На сегодняшнюю дату прошлогоднего периода мы осуществили второе орошение на площади на 23 тыс. гектаров меньше. Если второе орошение вегетационного периода хлопка не будет осуществлено вовремя, мы можем столкнуться со снижением урожайности на 25-40 проц. В настоящее время основные проблемы по орошению хлопка наблюдаются в Саатлинском, Сабирабадском, Билясуварском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах.»

Кроме того, как отметил Керимов, на площади 50 тыс. гектаров по 35 районам предусмотрен повторный посев кукурузы.

«По сегодняшний день на участке площадью 36 тыс. гектаров осуществлен посев. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с оросительной проблемой», - сказал он.