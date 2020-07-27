Кредиты до 100 тысяч манатов для малого и среднего бизнеса - от AccessBank!

Являясь лидером микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank, обслуживающий малый и средний бизнесы, запускает новую кампанию по микрокредитованию. В рамках кампании бизнес-кредиты на сумму до 100 тыс. манат можно получить на срок до 36 месяцев. В период активности кампаниии годовая процентная ставка начинается, начиная с 17%, а комиссия за выдачу кредита* составляет 0%.

Преимущества новой кампании:

• гибкий процесс документирования и минимальный список документов

• выгодные процентные ставки

• выгодные условия залога

• льготный период и план оплаты в соответствии с деятельностью

• кредитные линии и долгосрочное обеспечение

• параллельные займы

• выгодные условия для долгосрочного партнерства, благодаря постоянно упрощаемым условиям кредитования.

Подробная информация о кампании доступна по ссылке:

https://accessbank.az/ru/business/loans/agro-loans/

Кампания активна до 31.08.2020-го года.

*Комиссия зависит от процентной ставки

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.