ЦБА Азербайджана снизил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку на 0,25 процента, до уровня 6,75 процента, сообщает в четверг Trend с пресс-конференции ЦБА.

При этом верхний предел коридора процентных ставок также понижен на 0,25 процента, с 7,5 процента до 7,25 процента для обеспечения высокой ликвидности банков и стимулирования кредитования.

Нижний предел ставки понижен на 0,25 процента до уровня 6,25 процента.