ЦБА Азербайджана снизил учетную ставку
БАКУ /Trend/ - Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение снизить учетную ставку на 0,25 процента, до уровня 6,75 процента, сообщает в четверг Trend с пресс-конференции ЦБА.
При этом верхний предел коридора процентных ставок также понижен на 0,25 процента, с 7,5 процента до 7,25 процента для обеспечения высокой ликвидности банков и стимулирования кредитования.
Нижний предел ставки понижен на 0,25 процента до уровня 6,25 процента.
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