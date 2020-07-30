ЦБА: Объем стратегических валютных резервов Азербайджана увеличился

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 30 июля 2020 года объем стратегических валютных резервов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) и Центрального банка Азербайджана составил 51,53 миллиарда долларов.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

Cогласно данным, объем стратегических валютных резервов страны увеличился на 5,4 миллиарда долларов, или на 1,8 процента по сравнению с концом прошлого года. 87,4 процента приходятся на активы Госнефтефонда.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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