БАКУ /Trend/ - Прогноз по инфляции в Азербайджане остается без изменений.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Прогноз по инфляции ЦБА не изменился, и до конца этого года годовая инфляция в Азербайджане будет формироваться в интервале 3-3,5 процента", - сказал он.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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