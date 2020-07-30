Прогноз по инфляции в Азербайджане остается без изменений
БАКУ /Trend/ - Прогноз по инфляции в Азербайджане остается без изменений.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в ходе пресс-конференции председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.
"Прогноз по инфляции ЦБА не изменился, и до конца этого года годовая инфляция в Азербайджане будет формироваться в интервале 3-3,5 процента", - сказал он.
(Автор: Эльдар Джанашвили)
Твиттер: @eldarjanashvili
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