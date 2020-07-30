Азербайджан запустит систему мгновенных платежей до конца года
БАКУ/Trend/ - Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.
Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, сообщила глава департамента ЦБА Кямаля Гурбанова.
По ее словам, в следующем месяце ЦБА представит эту систему общественности по договоренности с выбранными банками по пилотному проекту.
Система мгновенных платежей будет отличаться от существующих сегодня в стране платежных систем и позволит осуществлять операции в режиме 7/24/365 между двумя сторонами.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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