Азербайджан запустит систему мгновенных платежей до конца года

БАКУ/Trend/ - Система мгновенных платежей, разработанная Центральным банком Азербайджана, будет полностью введена в эксплуатацию до конца этого года.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, сообщила глава департамента ЦБА Кямаля Гурбанова.

По ее словам, в следующем месяце ЦБА представит эту систему общественности по договоренности с выбранными банками по пилотному проекту.

Система мгновенных платежей будет отличаться от существующих сегодня в стране платежных систем и позволит осуществлять операции в режиме 7/24/365 между двумя сторонами.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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