ЦБА: В Азербайджане будет уделяться больше внимания аудиту финансовой отчетности

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет уделяться больше внимания аудиту финансовой отчетности и самим финансовым отчетам банков страны.

Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной изменению учётной ставки, сообщил председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, более чуткое внимание к проведению мониторинга финансовых отчётов банковских структур необходимо для предотвращения случаев незаконной деятельности банков, связанной с принятием вкладов и предоставлением кредитов: “Подобные неприятные случаи, сродни тем, что произошли в этом году с ликвидированными банками, не должны повторяться. Я считаю, что для предотвращения подобных случаев в Уголовный кодекс должны быть внесены более точные определения, связанные с ними.

Он также отметил, что в связи с этим ЦБА проведет обсуждения с соответствующими структурами и банковской общественностью. Напомним, что в ходе выдачи компенсаций вкладчикам четырех ликвидированных в 2020 году банков Atabank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выяснилось что некоторые банки принимали депозиты, не имея на то разрешения, и соответственно такие вклады не были застрахованы.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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