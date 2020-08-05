Госкомстат Азербайджана изучает международный опыт в повышении прозрачности в добывающей промышленности (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя Государственного комитета статистики Азербайджана Юсиф Юсифов рассказал в интервью информационному агентству Trend о том, как обеспечивается повышение прозрачности в добывающей промышленности.

Как известно, на основании Указа Президента Азербайджана Государственному комитету по статистике поручено обеспечить прозрачность в добывающей промышленности. Какие шаги предусмотрены Комитетом по выполнению данного поручения?

Прежде всего, хотел бы отметить, что Азербайджан всегда поддерживал международные усилия по прозрачности и подотчетности в добывающей промышленности. Наша страна, поощряя прозрачность в добывающей промышленности на самом высоком уровне, в 2003 году присоединилась к “Инициативе прозрачности в горнодобывающей промышленности”, в 2005 году впервые в мире опубликовала отчет по Инициативе. Мероприятия, осуществляемые в нашей стране в сфере обеспечения прозрачности и оказания государственных услуг в добывающей промышленности, высоко оценены на международном уровне и удостоены “премии государственных услуг ”Организации Объединенных Наций и “премии Инициативы прозрачности по добыче полезных ископаемых 2009 года”. Указом Президента Азербайджана от пятого апреля 2017 года № 1315” о дополнительных мерах по повышению прозрачности и подотчетности в добывающей промышленности " создана комиссия по прозрачности в добывающей промышленности, состоящая из высших должностных лиц соответствующих государственных структур. За время своей деятельности комиссия с целью обеспечения прозрачности в добывающей промышленности провела необходимые мероприятия и регулярно публиковала подготовленные отчеты в этой области, информировала общественность. Но, как известно, в последние годы были внесены важные изменения в международные принципы и стандарты, способствующие подотчетности, с целью повышения эффективности и более гибкой работы механизмов отчетности. Одним из таких изменений является постепенная интеграция их в системы публикации данных и отчетности путем постепенного превращения в неотъемлемую составляющую деятельности соответствующих государственных структур отчетности с целью повышения эффективности работы, проводимой с использованием современных технологий в государственном управлении, упрощения доступа к информации, обеспечения прозрачности и регулярности отчетности для свободного доступа к информации. В связи с этим, в целях обеспечения более последовательной и устойчивой отчетности по прозрачности в добывающей промышленности был подписан Указ Президента Азербайджана “О дополнительных мерах по применению отчетности по прозрачности в добывающей промышленности” от 28 июля 2020 года. Безусловно, подписание указа повысит эффективность отчетности в этой области и упростит доступ к информации .

В рамках сотрудничества с соответствующими государственными органами (структурами), международными организациями, зарубежными компаниями, работающими в добывающей промышленности, Госкомстатом будет подготовлена соответствующая форма отчетности, определены порядок, периодичность и сроки ее представления. В соответствии с этой формой будет собрана информация от предприятий и организаций, действующих в сфере добывающей промышленности, на основе собранных данных будет обеспечено обнародование обобщенных официальных статистических данных.

С какого времени начнется принятие мер?

В связи с исполнением указа уже начаты подготовительные работы и в настоящее время изучается международный опыт. Так как принятие данного указа обуславливает новый подход в официальной статистике. Таким образом, с одной стороны, должна быть собрана новая и более подробная информация в сфере добывающей промышленности, так и с другой стороны, данные, собранные на основе существующих официальных статистических отчетов, должны соответствовать новым требованиям. С этой точки зрения наша главная цель, как мы отметили, заключается в интеграции отчетности в официальную статистическую систему, обеспечение того, чтобы процессы сбора, обработки и распространения данных стали составной частью процесса статистического производства, в связи с чем будут приняты необходимые меры.

Какие изменения произойдут в подготовке статистических данных в этом контексте? Будет ли для этого Комитет сотрудничать с какими-то другими структурами?

В настоящее время Госкомстатом на основе имеющихся официальных статистических отчетов в добывающей промышленности подготовлен ряд статистических данных и осуществляется их публикация. Например, в ежегодном статистическом сборнике ”Промышленность Азербайджана " отражены объемы произведенной продукции в добывающей промышленности, основные фонды, численность работающих в этой сфере работников, их среднемесячная заработная плата, производство продукции в натуральном выражении и другие основные показатели. В статистическом сборнике "Энергетика Азербайджана" представлена информация о национальном энергетическом балансе, товарных балансах энергетических продуктов и другая необходимая информация, касающаяся статистики энергетики, в том числе основных показателей работы энергетических предприятий, доли энергопотребления и потребления электроэнергии, энергоемкости, энергоэффективности, энергетического баланса и баланса по секторам, товарных балансов отдельных энергопродуктов, потребления энергопродуктов по видам экономической деятельности, добычи сырой нефти, природного газа и др. показатели. Кроме того, в этой различные статистические бюллетени, аналитические материалы, пресс-релизы и т. д. по этой области разработаны и представлены пользователям. Как было отмечено выше, подписание настоящего Указа обуславливает как систематизацию имеющихся данных в сфере добывающей промышленности, так и сбор новых данных по ряду показателей, которые сегодня не изучаются в официальной статистике, в частности финансовых показателей, их обобщение и обнародование на единой платформе. В связи с этим Комитет будет сотрудничать с соответствующими учреждениями в зависимости от этапов статистического производственного процесса, в том числе на этапе от изучения спроса до публикации данных. Интеграция баз данных государственных органов в статистическую базу данных Комитета для получения дополнительных статистических данных в этой области, повышения доступа к административным данным с точки зрения целей официальной статистики, а также снижение нагрузки на респондентов тоже включены в список предстоящих задач.

Какие прорывы в развитии этой сферы будут способствовать обеспечению прозрачности в добывающей промышленности?

Отмечу, что основной задачей Госкомстата является организация информационного обеспечения для удовлетворения потребностей пользователей в официальной статистике. Мы считаем, что переход к систематической публикации данных в добывающей промышленности за счет принятых мер еще больше повысит эффективность осуществляемой деятельности, упростит доступ к информации и позволит обеспечить их более свободный доступ.

(Автор: Ляман Зейналова. Текст: Эльдар Джанашвили)