Baku Network: В своем поражении Армения обвиняет Израиль

БАКУ /Trend/ - В поисках виновника за провал собственноручно организованной провокации в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе официальный Ереван на этот раз обратил взоры в сторону Израиля.

По мнению армянских стратегов, именно Израиль не дает возможности Армении решить с Азербайджаном нагорно-карабахский конфликт, а израильские дроны лишили Еревана сна. Вместо налаживания сотрудничества с Израилем, используя лексикон, находящийся вне рамок дипломатического протокола, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян занялся распространением измышлений в отношении азербайджано-израильского военно-технического сотрудничества. В словах армянского министра нет ничего конструктивного по поводу урегулирования нагорно-карабахского урегулирования. Мнацаканян говорит языком односторонних ложных обвинений не только в адрес Азербайджана, Турции и России, но и Израиля, которые часто выходят за рамки дипломатического этикета.

Последние голословные утверждения Мнацаканяна прозвучали на днях в его интервью израильским Kan News и The Jerusalem Post. Все заявления армянского министра состояли исключительно из жестких нападок на Израиль по вопросу продажи оружия Азербайджану, а также непринятию Кнессетом резолюции по признанию так называемого «геноцида армян». Более того, Мнацаканян утверждал, что израильское оружие, продаваемое Азербайджану, используется против гражданских объектов Армении. Это очередная ложь Еревана, так как в боевых столкновениях в начале июля этого года, не считая погибших солдат и офицеров с обеих сторон, было убито единственное гражданское лицо. Это азербайджанский крестьянин из приграничного села, которого разорвало снарядом, выпущенным с армянской стороны. В Армении не было жертв среди гражданских лиц и ее инфраструктура не пострадала, так как ВС Азербайджана не используют свой военный потенциал против граждан этой страны. Военная цель Азербайджана общеизвестна, об этом сказано на самом высоком уровне – освобождение азербайджанских оккупированных территорий. Было бы правильнее, если бы Мнацаканян как министр страны, которая на уровне всех международных организаций и стран мира признана агрессором, не разбрасывался огульными и лживыми обвинениями в адрес других государств. Далекими от дипломатии выглядят не только требования Мнацаканяна о том, что продажа оружия Азербайджану должна быть немедленно прекращена, но и призыв к тому, что Израиль должен признать так называемый «геноцид армян».

Общеизвестно, что азербайджанская армия оснащена преимущественно российским оружием, Россия была и остается основным поставщиком оружия Азербайджану. Невозможно представить, что министр иностранных дел Армении Мнацаканян смог бы найти в себе смелость обратиться к Москве с требованием "прекратить смертоносный бизнес с Баку". Он все еще тешит себя надеждой убедить мировую общественность, что приобретение Азербайджаном БПЛА в Израиле "приводит к гонке вооружений и милитаризации в регионе". Однако ереванские стратеги не могут ответить на вопрос: а что, разве приобретение Арменией оперативно-тактических ракет «Искандер» с дальностью пуска в 500 км, которыми они угрожают уничтожить столицу Азербайджана, город Баку, это пацифизм Еревана?

Создается впечатление, что министр иностранных дел Мнацаканян задался целью найти виновника внешнеполитического фиаско Армении за рубежом, и в качестве объекта выбран Израиль. Ереванским последователям фашистского приспешника Нжде не дают покоя тесные дружеские отношения между Азербайджаном и Израилем. Воспитанные в духе геббельсовской пропаганды армянские деятели не могут понять, что азербайджано-израильские отношения основываются не сиюминутных интересах купли-продажи БПЛА. Они были переданы израильским государством Азербайджану, когда наши ВС были практически без современных видов оружия, а вооруженная до зубов Армения оккупировала наши территории, и этот факт азербайджанский народ никогда не забудет.

Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров

http://bakunetwork.com



Присоединяйтесь к нам в Twitter и facebook https://twitter.com/BakuNetwork

https://www.facebook.com/BakuNetwork

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCp5ic7mhc6rZF6w0TQWqtmg