В Минэкономики Азербайджана новое назначение
БАКУ /Trend/ - В Министерстве экономики произошло новое назначение.
Как сообщает Trend, приказом министра экономики Микаила Джаббарова Аллахверди Пашаев назначен заместителем руководителя Аппарата Министерства экономики.
Отметим, что Аллахверди Пашаев - юрист по специальности, трудовую деятельность начал в 2008 году в министерстве экономического развития, работал на различных должностях. С мая 2018 года до назначения на новую должность был исполнительным директором ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания".
(Автор: Асиф Мехман Текст: Эльдар Джанашвили)
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