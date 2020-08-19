В Бакинской Высшей Школе Нефти будет создан Учебный центр проекта Евросоюза ITACA

Учебный центр инноваций Европейского Союза (ЕС), поддерживающий новую степень магистратуры 3-го периода в области чрезвычайных ситуаций экологического характера в Азербайджане (ITACA) будет создан при Бакинской Высшей Школе Нефти (БВШН). В рамках грантового проекта ITACA организаторы решили создать инновационный учебный центр в Высшей Школе, поскольку она отвечает всем критериям университетов-партнеров.

Учебный центр будет разрабатывать проект по организации годичных постмагистерских курсов в рамках сотрудничества между промышленными и академическими структурами.

Как известно, в нынешней системе высшего образования Азербайджана нет годичных постмагистерских курсов, которые отличаются от курсов докторантуры, хотя в Европейском Союзе, особенно в сферах экологии и наук об окружающей среде, инженерии, такие курсы оказались эффективными. Годичные постмагистерские курсы - это новый тип образования, который, выступая в качестве моста между университетами и промышленностью, может помочь решить проблемы, связанные с улучшением качества образования и экологической ситуации в стране. Основываясь на опыте европейских университетов, центр будет применять инновационные методики обучения, способствующие модернизации местной системы высшего образования, а также новые передовые технологии в области восстановления окружающей среды и обращения с отходами.

Отметим, что проект ITACA предусматривает подготовку специализированных магистерских кадров, которые будут заниматься восстановлением стоячих вод в нефтедобывающих регионах Каспийского моря, а также созданием нового учебного центра, который будет проводить анализы в этой области и заниматься технологиями очистки сточных вод.

Реализация проекта, охватывающего 2019-2022 годы, будет координироваться итальянским университетом Ла Сапиенца. В реализации проекта также примут участие Университет Aalotg (Дания), Университет Гранады (Испания), Университет Патры (Греция), компания Argus Umweltbiotechnologie GmbH (Германия), а также Бакинская Высшая Школа Нефти, Бакинский Инженерный Университет, Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства и Бакинский Государственный Университет.

Целью проекта является создание новых возможностей для выхода студентов на рынок труда, повышение квалификации и конкурентоспособности технического персонала местных компаний, ремедиация земли и воды, пострадавших от добычи нефти и газа, улучшение образования, занятости и предпринимательства в области обращения с отходами.