В бюджет SOFAZ вносятся изменения

БАКУ /Trend/ - Под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) Али Асадова 20 августа в видеоформате прошло очередное заседание Совета.

Как сообщили в четверг Trend в Кабинете министров, на встрече были обсуждены итоги деятельности SOFAZ за первые семь месяцев 2020 года и изменения в бюджете фонда на 2020 год. На встрече также подробно обсуждались вопросы долгосрочной устойчивости Госнефтефонда на фоне новых вызовов.

Изменение мировых цен на нефть, сокращение добычи по соглашению ОПЕК + и дополнительные перечисления из Нефтяного фонда в бюджет в связи с корректировкой госбюджета вызвали необходимость пересмотреть бюджет SOFAZ на 2020 год.

Проект, предусматривающий внесение изменений в бюджет Государственного нефтяного фонда, признан Наблюдательным советом целесообразным, было принято решение о его представлении Президенту Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)