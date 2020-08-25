AccessBank защищает права своих клиентов

Основные стандарты AccessBank в отношениях с клиентами установлены в соответствии с Принципами Защиты Клиента (ПЗК). Эти принципы основаны на инновационных и ориентированных на клиента кодексах поведения международных и национальных микрофинансовых организаций. ПЗК позволяют AccessBank реализовывать соответствующую высоким этическим стандартам и устойчивую бизнес-стратегию в секторе предоставления финансовых услуг.

В 2009 году AccessBank присоединился к Международной кампании по защите прав клиентов в сфере микрофинансирования. С тех пор AccessBank сделал многое для того, чтобы клиенты были более осведомлены о своих правах при получении банковских услуг, а в работе с ними неукоснительно придерживается Принципов Защиты Клиента (ПЗК). Основной целью этих принципов является обращение с клиентами в соответствии с этическими стандартами, предоставление им более качественных услуг, обеспечение гарантии их права на подачу жалоб и полная защита конфиденциальной информации клиентов. Кроме того, среди основных направлений ПЗК - постоянная работа над увеличением финансовой грамотности клиентов - банк не поощряет использование клиентами ненужных им банковских продуктов и работает с клиентами для того, чтобы они не брали кредитов более необходимого. Наряду с этим AccessBank продолжает поддерживать прозрачность в своей ценовой политике.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.