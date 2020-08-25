Yelo Bank готовится к открытию филиала в новом концепте дизайна (ФОТО)

Yelo Bank готовится к открытию филиала в Ленкорани в обновленном концепте дизайна. Это будет первый филиал, представленный в новом концепте дизайна. В ближайшее время в Баку откроется еще несколько филиалов в том же концепте. В обновленном филиале учтены все детали для обеспечения комфорта клиентов. Он будет отличаться удобством, современностью и яркостью в соответствии с девизом банка. Новая концепция дизайна объединяет разные зоны обслуживания - 7/24, зоны быстрого и индивидуального обслуживания.

Филиалы - лишь одно из целевых направлений изменений Yelo Bank-а. В скором времени банк также порадует своих клиентов и некоторыми другими нововведениями, в частности, новыми цифровыми решениями. Основная цель изменений - превратить для клиентов каждую минуту, проведенную ими в банке, в новый положительный опыт. Внедрение новой концепции в филиале не завершается одним лишь внутренним ремонтом. Сотрудники также будут создавать позитивную и дружескую атмосферу, транслируя клиентам через обслуживание ценности Yelo.