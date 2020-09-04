Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup II»

Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги конкурса «PASHA Bank Cup II» для местных IT-специалистов.

В заключительной части соревнования по программированию приняли участие 40 финалистов конкурса разных возрастных категорий. В финальном этапе конкурса одни из самых одарённых IT-специалистов страны, а также молодые кадры в течение нескольких часов соревновались в решении 6 заданий различной степени сложности.

По итогам последнего этапа «PASHA Bank Cup II», жюри конкурса в лице доцента Бакинского Государственного Университета Рамина Махмудзаде, главного учителя Бакинского Инженерного Университета Этибара Сеидзаде, руководителя отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсала Халилова, эксперта Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашада Амирджанова и инженера-разработчика программного обеспечения Цифровой Лаборатории PASHA Bank Шахрияра Новрузова отобрало 9 победителей, справившихся со всеми заданиями быстрее и лучше всех.

Таким образом, победителями конкурса «PASHA Bank Cup II» стали:

Категория: школьники Победитель Итоговый результат (в процентах) Приз 1 место Мурад Эйнизаде 100 Apple MacBook Pro 13 2 место Азиз Гусейнов 100 e-reader Pocketbook 614 Black 3 место Гусейн Гаджиев 76.4 Xiaomi Mi Band 4 Категория: студенты Победитель Итоговый результат (в процентах) Приз 1 место Зия Мухтаров 100 Apple MacBook Pro 13 2 место Ульви Асланлы 74 Apple AirPods 2 3 место Ниджат Гусейнов 69.8 e-reader Pocketbook 614 Black Категория: специалисты Победитель Итоговый результат (в процентах) Приз 1 место Рашад Мамедов 84.8 Apple MacBook Pro 13 2 место Фарид Ахмедов 67.2 Apple iPad 9.7 32GB Wi-Fi Grey 3 место Рамиль Гасанов 61 Apple AirPods 2

Напомним, что в проведении второго по счёту конкурса для IT-специалистов «PASHA Bank Cup» приняло участие свыше 300 человек, 55 из которых добрались до финальной стадии соревнования. Состоявшиеся на протяжении года 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank. PASHA Bank и далее планирует продолжать проведение соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.