Объявлены победители конкурса программистов «PASHA Bank Cup II»
Ведущий корпоративный банк Азербайджана PASHA Bank подвел итоги конкурса «PASHA Bank Cup II» для местных IT-специалистов.
В заключительной части соревнования по программированию приняли участие 40 финалистов конкурса разных возрастных категорий. В финальном этапе конкурса одни из самых одарённых IT-специалистов страны, а также молодые кадры в течение нескольких часов соревновались в решении 6 заданий различной степени сложности.
По итогам последнего этапа «PASHA Bank Cup II», жюри конкурса в лице доцента Бакинского Государственного Университета Рамина Махмудзаде, главного учителя Бакинского Инженерного Университета Этибара Сеидзаде, руководителя отдела Цифрового инжиниринга PASHA Bank Вюсала Халилова, эксперта Цифровой Лаборатории PASHA Bank Рашада Амирджанова и инженера-разработчика программного обеспечения Цифровой Лаборатории PASHA Bank Шахрияра Новрузова отобрало 9 победителей, справившихся со всеми заданиями быстрее и лучше всех.
Таким образом, победителями конкурса «PASHA Bank Cup II» стали:
|
Категория: школьники
|
Победитель
|
Итоговый результат (в процентах)
|
Приз
|
1 место
|
Мурад Эйнизаде
|
100
|
Apple MacBook Pro 13
|
2 место
|
Азиз Гусейнов
|
100
|
e-reader Pocketbook 614 Black
|
3 место
|
Гусейн Гаджиев
|
76.4
|
Xiaomi Mi Band 4
|
Категория: студенты
|
Победитель
|
Итоговый результат (в процентах)
|
Приз
|
1 место
|
Зия Мухтаров
|
100
|
Apple MacBook Pro 13
|
2 место
|
Ульви Асланлы
|
74
|
Apple AirPods 2
|
3 место
|
Ниджат Гусейнов
|
69.8
|
e-reader Pocketbook 614 Black
|
Категория: специалисты
|
Победитель
|
Итоговый результат (в процентах)
|
Приз
|
1 место
|
Рашад Мамедов
|
84.8
|
Apple MacBook Pro 13
|
2 место
|
Фарид Ахмедов
|
67.2
|
Apple iPad 9.7 32GB Wi-Fi Grey
|
3 место
|
Рамиль Гасанов
|
61
|
Apple AirPods 2
Напомним, что в проведении второго по счёту конкурса для IT-специалистов «PASHA Bank Cup» приняло участие свыше 300 человек, 55 из которых добрались до финальной стадии соревнования. Состоявшиеся на протяжении года 4 отборочных этапа были проведены в режиме онлайн на платформе HackerRank. PASHA Bank и далее планирует продолжать проведение соревнований, направленных на развитие сферы программирования в Азербайджане, в том числе повышение знаний школьников и студентов, обучающихся по этой специальности, а также профессиональных навыков уже состоявшихся специалистов.