ENGINET стал членом Американской торговой палаты в Азербайджане

Компания ENGINET стала членом Американской торговой палаты (AmCham Azerbaijan), в котором представены влиятельные компании страны. Это сотрудничество будет способствовать установлению деловых отношений с другими компаниями в деловой среде, а также будет способствовать получению информации об услугах и возможностях, предлагаемых ENGINET в целом.

Членство в Американской торговой палате в Азербайджане предоставит ENGINET широкие возможности для изучения опыта зарубежных предприятий в области ИКТ.

Кроме того, активное участие в конференциях, брифингах и других мероприятиях, организуемых Комитетом по ИКТ «AmCham Azerbaijan» и обмен мнениями с членами комитета по интересующим вопросам в области ИКТ, окажут положительное влияние на эффективность ENGINET.

Следует отметить, что «AmCham Azerbaijan» является ведущей некоммерческой торгово-промышленной ассоциацией, которая поддерживает и продвигает интересы иностранного и местного бизнеса. AmCham Azerbaijan, основанная в 1996 году, объединяет более 270 компаний-членов, работающих во всех секторах экономики. Палата представляет около 80% всех иностранных инвестиций в стране, а также значительную часть местных инвестиций.