Развитие транспортной инфраструктуры - важный аспект сотрудничества Азербайджана и Казахстана

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан имеют большой потенциал для сотрудничества в совместном развитии проектов в нефтегазохимической и пищевой промышленности, сообщил в четверг Trend Советник Председателя Правления по стратегическим инвестиционным проектам АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST" Жандос Темиргали.

По словам Темиргали, Азербайджан и Казахстан являются активными деловыми партнерами.

"Большой потенциал имеет сотрудничество в совместном развитии проектов в нефтегазохимической и пищевой промышленности. Однако, здесь я бы в первую очередь хотел бы выделить развитие транспортной инфраструктуры. Казахстан и Азербайджан находятся в плоскости трансевразийского срединного коридора (Middle Corridor), который я бы еще назвал Тюркским Шелковым путем", - сказал Темиргали.

Он отметил, что в рамках данного направления прорабатываются конкретные проекты прокладки подводного оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря и строительство центров обработки данных в Баку и Актау, с участием международных инвесторов.

В свою очередь, сказал Темиргали, цифровая отрасль имеет стратегическую значимость для поступательного развития экономик наших стран, и мы не должны допустить чтобы наш региона был "белым пятном" на карте мировых информационных путей.

"Успешному развитию транспортной инфраструктуры должна способствовать реализация концепции Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Европу через широкий транспортный коридор, пролегающий по территории дружественных стран - Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции", - сказал Темиргали.

Он напомнил, что по итогам 2019 года объем контейнерных перевозок по направлению Китай – Центральная Азия – Южный Кавказ – Турция - Европа составил 26 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), увеличившись на 70 процентов по сравнению с уровнем 2018 года.

"Важнейшими преимуществами данного маршрута являются низкие комплексные риски, что должно обеспечить стабильность перевозок, а также скорость, в среднем 15-20 дней. При этом на первый план выходит задача развития мультимодальных грузоперевозок и непосредственно объектов инфраструктуры с использованием современных инженерно-технических и цифровых решений, способных существенно снизить издержки, в связи с чем приоритетным остается привлечение крупных международных игроков к реализации данной концепции", - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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