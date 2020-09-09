Azer Turk Bank начал «Осеннюю кампанию»

Государственный Azer Turk Bank, постоянно заботящийся о благополучии и комфорте своих клиентов, запускает «Осеннюю кампанию» по платежным картам.

В рамках кампании Банк бесплатно предлагает карту MC Debit, сроком на 3 года, сотрудникам различных государственных структур, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и проведением профилактических мероприятий в стране.

Воспользоваться данной кампанией могут медицинские работники, сотрудники министерства внутренних дел, министерства обороны, Государственной Пограничной Службы и подведомственных им ведомств, а также сотрудники прокуратуры.

Помимо этого, остальные клиенты смогут приобрести все типы дебетовых карт со скидкой 50% на период кампании.

Кампания продлится с 9 сентября по 31 октября.

Чтобы получить карту, вы можете обратиться в любой офис обслуживания банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, или оформить заказ онлайн.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://atb.az/ru/, корпоративных страницах в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.