Создание Тюркской торговой палаты будет способствовать увеличению экспортного потенциала стран-членов Тюркского совета - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Багдадом Амреевым.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Микаил Джаббаров отметил высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и странами-членами Тюркского совета и подчеркнул важный вклад нашей страны в развитие экономических отношений. Он также поблагодарил Генсека Тюркского совета Багдада Амреева за заявление, которое он сделал 14 июля этого года в связи с военной провокацией Армении против Азербайджана.

Министр экономики поделился своим мнением о возможностях расширения экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета, подчеркнув, что создание Турецкой торговой палаты является позитивной инициативой по увеличению экспортного потенциала стран-членов совета.

Генеральный секретарь Багдад Амреев отметил, что Тюркский совет является важной платформой для дальнейшего укрепления интеграции и развития отношений между странами-членами совета и подчеркнул активное участие Азербайджана в организации.

Сообщается, что стороны также обсудили текущее состояние и возможности расширения сотрудничества в рамках Тюркского совета, разработку стратегической концепции «Turkic Vision – 2040», создание совместного инвестиционного фонда, вопросы о стратегии содействия торговле и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Жаля Гасымова)