Международная финкорпорация развития США инвестировала в 24 бизнес-проекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация развития США (МФКР) за последние два десятилетия инвестировала около 230 миллионов долларов в 24 бизнес-проекта в Азербайджан, передает Trend со ссылкой на Госдепартамент США.

«Несмотря на то, что сектор финансовых услуг Азербайджана был основной областью привлечения инвестиций, проекты, финансируемые МФКР, включали в себя такие сферы как энергетика (например, нефтепровод БТД, завершенный в 2006 году), франчайзинг, банковское дело, микрофинансирование, гостиничный секторы Азербайджана. МФКР неоднократно предоставляла средства банкам, работающим в Азербайджане, с целью расширения их кредитных портфелей МСБ, в том числе 4,8 миллиона долларов Rabita Bank в 2008 году и 7,3 миллиона долларов Turan Bank в 2009 году. В 2011 году MuganBank была предоставлена кредитная гарантия на 10 миллионов долларов на расширение деятельности, нацеленной на заемщиков-представителей малого и среднего бизнеса», - говорится в отчете.

МФКР также предоставила для микрофинансирования один миллион долларов и три миллиона долларов компаниям FinDev и CredAgro, соответственно.

В 2012 году МФКР обеспечила страхование кредита ООО «Виатор Микрокредит Азербайджан» (500 тысяч долларов), ООО «НБКО Vision Fund Azercredit» (2 миллиона долларов) и FinDev (1 миллион долларов).

В 2013 году МФКР подписала меморандум с Turan Bank о предоставлении кредита в размере семи миллионов долларов сроком на семь лет для финансирования малого и среднего бизнеса.

По состоянию на 2015 год МФКР имела активные кредитные проекты с двумя небанковскими кредитными организациями страны, KredAgro и TBC Kredit.

«В своем годовом отчете за 2014 год EXIM Bank сообщил о невыплаченных страховых и кредитных гарантиях для Азербайджана на сумму 211,9 миллиона долларов, в основном в поддержку продаж авиатехники. В 2011 году EXIM Bank закрыл ссуду на сумму 116,6 миллиона долларов с десятилетним периодом погашения для финансирования покупки азербайджанским космическим агентством спутника AzerSat-1 у компании Orbital Sciences. В июне 2015 года EXIM Bank завершил выдачу кредита в размере 211,9 миллиона долларов для финансирования покупки азербайджанской авиакомпанией коммерческого самолета Boeing», - говорится в сообщении.