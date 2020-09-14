Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов!

Экономика 14 сентября 2020 15:44 (UTC+04:00)
Развитие строительного сектора и градостроительства в Азербайджане в период пандемии. Цифры говорят лучше всех слов!

БАКУ /Trend/ - В современных реалиях пандемии коронавируса, требующих максимальной изоляции, соблюдения социальной дистанции и принятия множества санитарных мер, одним из наиболее значимых секторов экономики является строительный сектор. Отрадно отметить, что коронавирус не оказал на строительную отрасль страны негативного воздействия. Напротив, как показывают статистические данные, наблюдается устойчивое стабильное развитие и рост, как за счет открытия новых промышленных объектов и объектов сферы услуг, так и благодаря обновлению жилого фонда. Более того, благодаря поддержке государства, индустрию ожидают довольно оптимистические перспективы, созданы предпосылки для сильного и главное продолжительного роста строительной отрасли и рынка недвижимости, как и многих других отраслей экономики.

Строительный сектор в Азербайджане является вторым после нефтяного сектора, куда вкладывается наибольший объём инвестиций. При этом увеличение жилого фонда (строительства жилых зданий) является одним из основных показателей социально-экономического развития страны. Все это показывает, что в экономической политике, проводимой в Азербайджане, строительному сектору придается большое значение, благодаря чему он развивается и укрепляется. Вполне успешно играя роль локомотива ненефтяной экономики Азербайджана, строительный сектор является многоотраслевым производственно-хозяйственным комплексом и имеет основополагающее градостроительное и важное социальное значение. Например, в процессе строительства создаются не только промзоны и жилые комплексы, но и формируется материальная база остальных отраслей в виде дорог, сооружений общественного назначения, дается значительный импульс развитию различных предприятий по производству стройматериалов и множества хозяйствующих субъектов, архитектурно-проектных и научно-исследовательских организаций, транспортной сферы и т.д., открываются новые рабочие места. По данным статистики, к началу марта 2020 года число наемных работников в стране составило 1,641 млн. человек и 7,3% (почти 120.000 человек) из них было задействовано в строительном сегменте.

Развитие градостроительства, архитектуры и строительного сектора страны в период пандемии неразрывно связано с предшествующими событиями и показателями, которые представляем в этом материале на основе реальных показателей и точных фактов.

Но прежде чем перейти к анализу статитстики, хотелось бы отметить успешную реализацию Указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева за номером 529 об упрощении выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию ряда многоквартирных зданий от 19 февраля 2019 года.

Как известно, данный Указ охватывал многоквартирные дома, построенные и заселенные до 1 января 2019 года, но не получивших своевременно разрешения на ввод в эксплуатацию ввиду некоторых нарушений застройщиками требований градостроительного законодательства или недостатков в оформлении строительных проектов. Руководствуясь интересами жильцов таких многоквартирных домов, а также принципами гуманизма, лежащими в основе социальноориентированной государственной политики, глава государства определил упрощенную процедуру получения разрешений на ввод в эксплуатацию таких зданий, предусматривающую лишь проверку устойчивости конструкций и прочих требований безопасности зданий со стороны соответствующих структур Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

На основе заключений о результатах такой проверки, предоставленных со стороны МЧС, Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре (для многоквартирных домов, построенных в Баку), а также соответствующими органами местной исполнительной власти (для многоквартирных домов, построенных в других городах) за прошедший период было выдано разрешений на ввод в эксплуатацию всего 408 многоквартирных зданий (жилых комплексов) общей площадью 8.466.990 кв.м.

Следует особо подчеркнуть, что несмотря на то, что все эти жилые здания были построены и заселены до начала 2019 года (на протяжении десяти, а то и более лет), возможность оформить права собственности на квартиры жильцы получили лишь в 2019 и начале 2020 годов, в результате работы, проведенной на основе вышеупомянутого Указа Президента Ильхама Алиева. В общей сложности возможность оформить свои права собственности получили жильцы 84.579 квартир.

Далее приведем очень яркие показатели инвестиционного климата в сфере строительства, который является важным элементом экономической политики для эффективного развития каждого города и всей страны. Особенности этапов инвестиционного процесса в сфере жилищного строительства представляет собой ресурсный поток со стороны государства и частного сектора, местных и зарубежных компаний.

В 2019 году из основного объема капитала в 18.539.476,5 тыс. манат – 9.738.696,5 тыс. манат пришлись на негосударственные структуры, т.е. это половина инвестиций, что является очень важным фактором развития бизнес сферы в стране. При этом доля государственных инвестиций составила 8.800.780,0 тыс. манат. Следует отметить и такой факт, как снижение зависимости от зарубежных инвестиций. В результате за счет внутренних ресурсов в строительную сферу было вложено 12.867.067,9 тыс. манат, по сравнению с зарубежными инвестициями в 5.672.408,6 тыс. манат. Эти цифры показывают реальную ситуацию возросшей деловой активности со стороны отечественных предпринимателей, увеличению негосударственных и уменьшению зарубежных инвестиций.

Приведем ряд и других интересных фактов. Как известно, одно дело – строить, другое – сдавать в эксплуатацию. Так вот, за последние 10 лет в этой сфере наблюдается не только стабильность, но и рост. Цифры всегда говорят лучше всех слов! По статистике, если в 2009 году совокупный объем жилой недвижимости, сданной в эксплуатацию, составил 1.501.000 кв.м., то в 2011 году этот показатель повысился до 2.033.000 кв.м., в 2014 – увеличение продолжилось до 2.197.000 кв.м., а в 2018 – совтавило уже 2.250.000 кв.м. Статистика сданного в эксплуатацию жилья в 2019 и первой половине 2020 годов значительно превышает аналогичные показатели предидущих лет, но тут следует учитывать и объем жилья построенного ранее, но получившего официальное разрешение на ввод в эксплуатацию на основе упомянутого ранее Указа номер 529, а соответственного попавшего в статистические отчеты лишь в 2019 и начале 2020 годов.

Таким образом, в 2019 году по всей Республике было сдано в эксплуатацию аж 9.469.000 кв.м. При этом 7.238.216 кв.м. из них выпадает на долю жилья, принятого в соответствии с Указом Президента Азербайджана об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий, построенных в предидущие годы. То есть объем нового жилья, сданного в эксплуатацию в 2019 году составил 2.230.784 кв.м. Также, за первые шесть месяцев 2020 года показатель составил уже 2.586.000 кв.м., из которых 1.228.778 кв.м. выпадает на долю жилья, принятого в соответствии с тем же Указом за номером 529. Таким образом, объем нового жилья, сданного в эксплуатацию только за первое полугодие 2020 года составляет 1.357.222 кв.м. Эти факты красноречиво свидетельствует о постоянном увеличении сдачи в эксплуатацию жилых площадей, в том числе, в этот нелегкий период пандемии. В частности, несмотря на фактор пандемии и его влияние на мировую экономику, показатель введенного в эксплуатацию жилья в Азербайджане лишь за первые шесть месяцев этого года уже составляет более 60 процентов по сравнению с результатом всех 12 месяцев 2019 года.

Поэтому резюмируем, что на фоне экономических проблем из-за глобальной пандемии строительный сектор, как видно из выше представленных цифр, не только не пострадал, а напротив, развивается. Конечно, учитывая важность строительного сектора, отметим и роль соответствующего решения Оперативного штаба при Кабинете министров, который не ограничил деятельность этой сферы в период пандемии.

Таким образом, государство, стимулируя строительную отрасль, фактически выводит ее на авангард ненефтяного сектора и оказывает значительное позитивное влияние на экономику, не только развивает другие отрасли, но и улучшает жизнь сотен тысяч наших сограждан.

Интересно, что есть стройки, которые вызвала сама пандемия – это возведение госпиталей модульного типа. Если смотреть на происходящее в долгосрочной перспективе с урбанистической точки зрения, то, когда борьба с коронавирусом закончится, у нас останутся десятки новых госпиталей, которые могут быть оптимизированы, перепрофилированы или внедрены в повседневную жизнь с точки зрения градостроительства.

И в заключении, в постпандемический период актуальность строительного сектора и градостроительства в Азербайджане приобретает особую значимость. Дальнейшие меры, предпринимаемые сегодня с целью поддержки и стимулирования развития строительной отрасли, будут служить последующему развитию экономики и процветанию страны.

(Автор: Вугар Иманов)

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