Yelo Bank предоставил возможность дистанционного обучения школьникам из малообеспеченных семей

Yelo Bank осуществил новый социальный проект для поддержки ярких и способных школьников. В преддверии нового учебного года банк позаботился о школьниках, у которых нет возможности обучаться онлайн, предоставив им эту возможность. При поддержке сети магазинов электроники Maxi.az, учащимся из малообеспеченных семей средней школы №1 села Болади Ленкаранского района, отличающихся высокой успеваемостью, а также их учителям были вручены планшеты и интернет пакеты для обучения в режиме онлайн. Это мероприятие является только первой частью проекта «Yelo School». В качестве продолжения проекта банк планирует расширять сферу своей деятельности и проводить для школьников информативные онлайн-тренинги на различные темы.

В связи с проектом, Главный директор Yelo Bank по развитию Гюнай Джалилова отметила: «Период пандемии требует от всех нас еще большей поддержки друг другу. Поэтому мы не могли обойти стороной одно из приоритетных направлений - сферу образования. Этот проект направлен на повышение доступности образования для учащихся в нынешней ситуации. Я верю, что среди детей, которых мы поддерживаем сегодня, есть ученики, которые принесут огромную пользу нашей стране и обществу в будущем. Это наша главная цель. Эти планшеты облегчат доступ учащихся к образованию в период карантина, а также послужат для участия в организуемых банком будущих онлайн тренингах».