ЗАО “AzerGold” разработал среднесрочную и долгосрочную корпоративную стратегию

БАКУ/Trend/ - Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” c целью обеспечения устойчивого развития в сфере добычи цветных металлов в стране разработало среднесрочную и долгосрочную корпоративную стратегию развития, охватывающую периоды до 2025 и 2035 годов. В рамках рабочего процесса, осуществляемого начиная с прошлого года при участии влиятельной международной консалтинговой компании, были определены главные тенденции промышленности, спрогнозированы основные финансовые и операционные показатели компании с учетом интересов и целей государства, приоритизированы стратегические варианты и составлена дорожная карта по исполнению стратегического документа. В результате, 14 сентября 2020 года документ корпоративной стратегии был утвержден со стороны Общего Собрания Акционерного Общества в лице Министерства Экономики.

Становление ЗАО до 2035 года крупной горнодобывающей компанией регионального масштаба определено данным документом как основное стратегическое видение компании. Стратегические цели компании включают также становление ЗАО одной из крупнейших компаний ненефтяного сектора и одним из крупнейших работодателей страны, установление на региональном уровне передовых позиций ЗАО среди горнодобывающих компаний, устранение зависимости от государственного финансирования реализации стратегических проектов, а также внесение вклада в развитие сопутствующих отраслей горнодобывающей промышленности и ювелирного производства посредством инновационных программ, развитие потенциала расширения в соседние страны с сохранением местного рынка как основного.

В рамках среднесрочной и долгосрочной дорожной карты, подготовленной для достижения поставленных целей, определены стратегические программы. Данные программы направлены на развитие золотоносных, медно-цинковых месторождений и сопутствующих отраслей, расширение на международные рынки. Деятельность компании в соответствии с утвержденной корпоративной стратегией внесет свой вклад в динамическое развитие ненефтяного сектора, диверсификацию экономики страны, а также позитивно повлияет на увеличение занятости, и, как результат, на улучшение уровня жизни населения. Прогнозируется, что реализация проектов, определенных корпоративной стратегией ЗАО, способствует увеличению совокупного ВВП страны до 2035-го года на 8,9 миллиардов долларов США, позволит компании выплату дивидендов государству, кроме того, на наиболее активной фазе проектов позволит привлечение на работу более 14 тыс. человек.

В то же самое время, реализацией данных проектов прогнозируемый совокупный годовой темп роста ЗАО нацеливается на 14%. Для информации, в 2009-2019 годах данный показатель по глобальной горнорудной промышленности составлял 9%.

Напомним, что изучение лучших мировых практик и применение стратегического управления является одним из приоритетов ЗАО. Так, с первых дней деятельности компания внедряет принципы корпоративного управления, основывающиеся на международных стандартах, осуществляются систематические мероприятия для получения лучших результатов при использовании самых оптимальных методов.