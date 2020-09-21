Компания EY Азербайджан официально объявила запуск конкурса "Предприниматель года 2020-2021"

БАКУ /Trend/ - Компания EY Азербайджан объявила запуск программы "Предприниматель года". Конкурс официально открыт для приема заявок от предпринимателей. Учрежденный компанией EY конкурс "Предприниматель года" является самой престижной в мире программой по вручению предпринимателям бизнес-наград.

Учредителям, акционерам и руководителям предприятий всех секторов экономики Азербайджана предлагается подать заявки до 21 ноября 2020 года.

Управляющий партнер EY Азербайджан и руководитель проекта "Предприниматель года" в стране Ильгар Велиев сказал: "Я рад, что мы уже второй раз запускаем программу "Предприниматель года" в нашей стране. В этом году с целью их поддержки и поощрения мы акцентируем внимание на малых и средних предприятиях, которые сумели продемонстрировать устойчивость и решительность в эти нелегкие времена."

"Кульминацией программы будет участие победителя национального соревнования на международном этапе конкурса, где он получит возможность представить Азербайджан и посоревноваться с финалистами из других стран. Это поистине прекрасная возможность осветить деятельность наших талантливых предпринимателей на глобальном уровне," - добавил он.

Кто может принять участие?

Программа открыта для предпринимателей со всего Азербайджана, представляющих все сектора. Оборот компании должен быть в пределах от 300 тыс. до 30 млн. манат за два последних года. Детальная информация об условиях конкурса и ответы на другие интересующие вопросы касательно конкурса представлены на официальном сайте программы https://www.eoy.az.

Финалисты и победитель конкурса будут выбраны независимой судейской коллегией, в которую войдут уважаемые предприниматели, топ-менеджеры государственных компаний и представители международных финансовых институтов.

Спонсоры

Конкурс "Предприниматель года" на 2020–2021 годы спонсируется и поддерживается BP и Международным Банком Азербайджана.