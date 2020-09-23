В Азербайджане пройдет "Неделя инноваций"
БАКУ /Trend/ - При организации министерства транспорта связи и высоких технологий, в Азербайджана 5-9 октября этого года в третий раз пройдет InnoWeek – Неделя инноваций..
Как сообщает Trend со ссылкой на ООО Aztelekom, основная цель мероприятия - распространение инновационных идей в стране, расширение стартап-движения и развитие инновационного мышления среди молодежи.
В связи с новой пандемией коронавируса (COVID-19) InnoWeek ускорит процесс построения инновационной экосистемы, повысит интерес молодежи к инновациям, а также социальную поддержку различных местных и международных мероприятий для поддержки идей стартапов. Мероприятие планируется организовать в режиме онлайн.
(Текст: Жаля Гасымова)
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