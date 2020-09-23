Учителя ставят высший бал AccessBank!

В преддверие 5 октября – Дня Учителя AccessBank запускает кампанию для сотрудников в сфере образования.

В рамках кампании учителя могут получить кредит наличными до 30.000 манат со сроком от 6 до 48 месяцев. Кредит выдается с годовой процентной ставкой от 18%, без комиссии за обналичивание. Суммы же выдаваемые до 15 000 манат не требуют поручительства. Помимо этого, первый месяц оплаты не включает в себя оплату процентов по кредиту.

Подробнее:

https://accessbank.az/ru/our-bank/campaigns/detail.php?id=31122

Кампания активна до 31.10.2020

Более подробную информацию о кампании можно получить по хештегу #AccessBankabir5

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.