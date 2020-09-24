ЗАО “AzerGold” выпустило в оборот облигации

Сегодня состоялось мероприятие, посвященное выпуску на Бакинской фондовой бирже облигаций Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) “AzerGold”.

На мероприятии приняли участие и.о. заместителя Бакинской фондовой биржи Эльдар Абдуллаев, Председатель Совещательного Совета ЗАО “AzerGold” Ровшан Наджаф, заместитель председателя правления ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев, генеральный директор Центрального Банка Али Ахмедов, председатель правления ОАО «PAŞA Bank» Талех Казымов, директор инвестиционной компании «PAŞA Kapital» Джейхун Гаджиев.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и председатель правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов также выступили на мероприятии при помощи прямой видеосвязи с месторождения «Човдар» в Дашкесане.

З. Ибрагимов отметил, что выпуск облигаций создает надежные и выгодные возможности для граждан страны. Он подчеркнул, что эмиссия данных облигаций позволит гражданам и инвесторам внести свой вклад в развитие национальной экономики и горнодобывающей индустрии страны в целом.

Министр Экономики Микаил Джаббаров отнес выпуск облигаций со стороны “AzerGold” к одному из самых важных событий рынков капитала текущего года. Министр назвал эмиссию этих облигаций итогом осуществляемых в стране мер в направлении развития финансового сектора в стране.

Временно исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржи Эльдар Абдуллаев отметил, что новые облигации послужат диверсификации финансовых инструментов на рынке корпоративных ценных бумаг и созданию благоприятной инвестиционной среды на рынке.

В конце мероприятия представители эмитента позвонили в гонг, символизирующий начало аукциона ценных бумаг.