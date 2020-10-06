ADİF выплатил вкладчикам четырех закрывшихся банков 539 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Фонд страхования вкладов Азербайджана (ADİF) выплатил 539 миллионов манатов компенсаций 22,926 тысячи вкладчикам закрывшихся “Аta Bank”, “Amrah Bank”, “AG Bank” и “NBC Bank”, сообщает Trend во вторник со ссылкой на ADİF.

Согласно информации, 4,17 тысячи вкладчиков «AG Bank» получили 79,87 миллиона манатов, 3,95 тысячи вкладчиков «NBC Bank» - 114,04 миллиона манатов, 9,20 тысячи вкладчиков «Atabank» - 213,30 миллиона манатов, 5,58 тысячи вкладчиков «Amrah Bank» - 132,60 миллиона манатов.

Было отмечено, что выплаты компенсаций вкладчикам «Atabank» и «Amrah Bank» осуществляются с первого июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО «Kapital Bank».

Выплаты компенсаций вкладчикам «AG Bank» и «NBC Bank» начались 16 июня 2020 года и выплачиваются в безналичном порядке через дебетовые карты ОАО “Международный банк Азербайджана”.

(Автор: Жаля Гасымова)