AccessBank передает 200 тысяч манат на восстановление территориальной целостности Азербайджана

В настоящее время азербайджанский народ и Национальная Армия борются за восстановление территориальной целостности страны.

Учитывая сложившуюся ситуацию, AccessBank на данном этапе выделил 200 тысяч манат в помощь потерпевшим в сражениях за целостность родины. Из этих средств будет осуществлено пожертвование госпиталям и приобретение медикаментов для оказания первой помощи раненым на фронте и прилегающих к зоне боевых действий территориях. Также часть средств будет направлена на закупку товаров для удовлетворения первичных потребностей военнослужащих.

AccessBank выражает поддержку азербайджанскому народу и армии, которая продолжает освобождать оккупированные земли. Руководство и коллектив банка поздравляет всех азербайджанцев с освобождением территорий и выражает уверенность в том, территориальная целостность страны будет в ближайшее время полностью восстановлена, и каждый азербайджанец вернется к себе домой.