Yelo Bank оказал очередную поддержку нашей армии (ФОТО)

Yelo Bank организовал акцию в поддержку нашей доблестной армии, которая проводит операции по освобождению наших земель от вражеской оккупации.

Для улучшения материально-технического обеспечения частей нашей армии, сражающихся на передовой, были доставлены медикаменты и другие медицинские принадлежности, предназначенные для оказания первой помощи в полевых условиях и в военных госпиталях, а также теплая одежда для наших солдат.

Отметим, что в первые дни боевых действий Yelo Bank выделил Фонду Помощи Вооруженным Силам 100 тысяч манатов, а также 50 тысяч манатов было выделено на поддержку участников боевых действий и их семей. Общая сумма поддержки составила 150 тысяч манатов.

В это сложное для всех время каждый из нас должен проявить солидарность и поддержать нашу армию.

Победа за нами! Карабах - это Азербайджан!