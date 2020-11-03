Yelo Bank представляет новый веб сайт

БАКУ/Trend/ - Преобразившейся “Yelo Bank” продолжает радовать своих клиентов.

Мы постоянно работаем над качеством наших цифровых решений с целью повышения уровня доступности наших услуг.

В связи с этим, мы рады представить наш новый, отличающийся ярким и современным дизайном веб сайт - www.yelo.az. Наш сайт, основной фишкой которого является функциональность, удобство и ориентированность на клиентов, состоит из трех основных разделов – «Частным лицам», «Бизнес» и «О банке».

Помимо продуктов и услуг, предлагаемых с помощью персонализированных интерфейсов для частных и корпоративных клиентов, функционал сайта включает кампании, раздел «Story», доступ к последним новостям, полезные инструменты, такие как кредит, калькулятор сбережений, конвертер валют, интернет и мобильный банкинг и другие полезные ссылки.

Для удобства наших клиентов заказ банковских продуктов максимально упрощен, теперь на страницу заказа можно перейти с любой страницы сайта.

Кроме того, благодаря удобной системе навигации пользователи могут одним кликом перейти в любой раздел сайта, быстро найти то, что ищут и получить подробную информацию.

Следите за Yelo, и первыми открывайте для себя преимущества яркого банкинга.