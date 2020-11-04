Месторождения в Карабахе, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами – минэкологии Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Месторождения на территориях Азербайджана, которые находились под армянской оккупацией, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, в данном процессе участвовали и такие страны, как Швейцария, Канада, Австралия, Индия и др., которые были привлечены к нему бизнесменами армянского происхождения.

Алиев отметил, что большая часть месторождений в Азербайджане, которые богаты природным минеральным сырьем, находится в рудной зоне Малого Кавказа, которая считается "азербайджанским Уралом". По состоянию на 1993 год в этом оккупированном Арменией регионе Азербайджана существовало 167 месторождений с подтвержденными запасами рудного и нерудного сырья, стройматериалов, подземных питьевых и термальных минеральных вод: «40 из них находятся в Лачынском, 34 – в Кельбаджарском районах, 8 – в Шуше, 4 - в Ходжалинском, 2 - в Ходжавендском, 15 – в Агдамском, 6 – в Физулинском, 11 – в Тертерском, 11- в Зангиланском и 26 – в Джабраильском районах. В этом регионе были разведаны крупнейшие в нашей стране месторождения золота, серебра и меди».