Месторождения в Карабахе, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами – минэкологии (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Месторождения на территориях Азербайджана, которые находились под армянской оккупацией, в частности золоторудные, варварски разграблялись армянами.

Об этом в среду сказал Trend начальник Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, к данному процессу бизнесменами армянского происхождения были привлечены такие страны, как Швейцария, Канада, Австралия, Индия и др.

Алиев отметил, что большая часть богатых природным сырьем месторождений в Азербайджане находится в рудной зоне Малого Кавказа, считающейся "азербайджанским Уралом". По состоянию на 1993 год в этом оккупированном Арменией регионе Азербайджана существовало 167 месторождений с подтвержденными запасами рудного и нерудного сырья, стройматериалов, подземных питьевых и термальных минеральных вод: «40 из них находятся в Лачынском, 34 – в Кельбаджарском районах, 8 – в Шуше, 4 - в Ходжалинском, 2 - в Ходжавендском, 15 – в Агдамском, 6 – в Физулинском, по 11 – в Тертерском и Зангиланском и 26 – в Джабраильском районах».

По его словам, в этом регионе были разведаны крупнейшие в стране месторождения золота, серебра и меди. Среди них месторождения - Союдлю, Гызылбулаг и Агдуздаг в Кельбаджарском районе и месторождение Вежнели в Зангиланском районе. Также во всех оккупированных районах существуют месторождения с очень большими запасами известняка, строительного камня, глины, каменного угля и др.

Алиев отметил, что Кельбаджарский район и Шуша богаты также термальными и минеральными водными ресурсами - Истису и Туршсу, и ежедневный дебет этих месторождений составляет 3974 кубометра в день.

Начальник Службы добавил, что Азербайджан возвращает свои территории и скоро начнется подсчет ущерба, нанесенного армянскими оккупантами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)