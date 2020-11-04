AccessBank объявляет тендер

БАКУ/Trend/ - AccessBank приглашает заинтересованные компании принять участие в тендере. Тендер объявлен на приобретение серверов и VmWare 7 для центра обработки данных (ЦОД).

Компании, заинтересованные в участии в тендере, для получения подробной информации могут обратиться на электронный адрес: [email protected] либо по номеру телефона: (+994 55) 505 69 59.

Срок представления конвертов с ценовыми предложениями - до 18:00 18 ноября 2020 года.