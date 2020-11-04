Продукция Азербайджана будет представлена ​​на очередной международной выставке

БАКУ /Trend/ - С четвертого по 10 ноября в Шанхае будет проходить 3-я Китайская международная выставка импорта, на которой будет представлена продукция азербайджанского производства.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На выставке будет представлена продукция, произведенная при организации Фонда в более чем 20 компаниях страны - гранатовый сок, фундук, фруктовые дистилляты, минеральные воды, мучные и кондитерские изделия, чай, варенье, компот, лимонад, вино и другие алкогольные напитки, сухофрукты и др.

Отмечается, что в рамках выставки пройдут дискуссии по увеличению экспорта азербайджанской продукции, а также встречи с потенциальными покупателями.

(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)