Продукция Азербайджана будет представлена на очередной международной выставке
БАКУ /Trend/ - С четвертого по 10 ноября в Шанхае будет проходить 3-я Китайская международная выставка импорта, на которой будет представлена продукция азербайджанского производства.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.
На выставке будет представлена продукция, произведенная при организации Фонда в более чем 20 компаниях страны - гранатовый сок, фундук, фруктовые дистилляты, минеральные воды, мучные и кондитерские изделия, чай, варенье, компот, лимонад, вино и другие алкогольные напитки, сухофрукты и др.
Отмечается, что в рамках выставки пройдут дискуссии по увеличению экспорта азербайджанской продукции, а также встречи с потенциальными покупателями.
(Текст: Жаля Гасымова Редактор: Наталья Кочнева)
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