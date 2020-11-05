В Азербайджане прошел вебинар, посвященный влиянию COVID-19 на сельское хозяйство

БАКУ /Trend/ - Ассоциация банков Азербайджана (ABA) и Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, провели на онлайн-платформе вебинар, посвященный влиянию COVID-19 на сельское хозяйство и новых возможностях.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана.

Сообщается, что в рамках вебинара представители сельскохозяйственного и финансового секторов провели панельные дискуссии с участием представителей Центрального банка, министерства сельского хозяйства и банков-членов ассоциации. Участники выразили свое мнение о проблемах, связанных с COVID-19. Основная цель вебинара заключалась в оценке текущего и потенциального воздействия COVID-19 на стратегию снижения рисков в сельскохозяйственном секторе, а также в выявлении возможностей увеличения портфеля сельскохозяйственных кредитов за счет финансирования финансовых институтов и высокого экспортного потенциала.

Отмечается, что IFC реализует консультационный проект в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономике (SECO) для поддержки устойчивого развития сельскохозяйственного бизнеса в Азербайджане.

(Текст: Жаля Гасымова. Редактор: Юсиф Агаев.)