Названы детали плана по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начата подготовка плана действий по развитию сельского хозяйства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, планом предусмотрено приведение этих земель в пригодное состояние, их восстановление, а затем установление там систем мелиорации. В то же время, подчеркнул Фикретзаде, эти земли будут сгруппированы по назначению и будет создана система электронного учета этих земель.

"На данный момент нет полной информации о том, сколько гектаров земли пригодны для сельского хозяйства, для посева или пастбищ. После завершения этой работы будет создана система декларирования. Это первый этап", - сказал Фирдовси Фикретзаде.

Он подчеркнул, что далее будет определен механизм по передаче этих земель в пользование людям, которые будут там жить.

"За время нахождения этих земель под оккупацией скотоводческая инфраструктура там была полностью уничтожена. В рамках плана также предусматривается создание соответствующей инфраструктуры, а также восстановление пчеловодства и других областей сельскохозяйственной деятельности. Также будет восстановлена система заготовки и снабжения, предпринимателям, занимающимся в этой области, будет оказана поддержка, предусматривается создание пунктов по сушке табака и кокона.

Одним из главных вопросов является создание рекомендационно-информационных центров, которые помогут вернувшимся на эти территории гражданам адаптироваться и приступить к сельскохозяйственной деятельности. Ясное дело, что большинство людей, некогда изгнанных отсюда, не были заняты сельским хозяйством, а дети, рожденные после оккупации, не имеют понятия об этой области. Поэтому на местах будут созданы консультационные центры. В этих центрах Министерством сельского хозяйства будут проводиться тренинги", - добавил Фирдовси Фикретзаде.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)